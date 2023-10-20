Нардеп Юрій Шаповалов «випарувався» під час голосування за заборону російської церкви

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Як голосували депутати Верховної Ради за законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором РФ, читайте далі

Народний депутат Юрій Шаповалов «випарувався» під час голосування за заборону російської церкви. Рух «Чесно» проаналізував, як голосували депутати Верховної Ради за урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із країною-агресором РФ, (№ 8371) у першому читанні.

Так, 72 народних депутати (18%) «випарувались» і не підтримали цей законопроєкт. Водночас вони голосували «за» розгляд інших питань порядку денного на засіданні ВРУ у четвер, 19 жовтня, або ж «не голосували» (картка в слоті, але жодні дії не відбуваються).

Найбільший відсоток нардепів, які «випарувались» під час цього голосування від усього складу у депутатських групах «Відновлення України» (59%), «За майбутнє» (29%), куди входить і кременчужанин Юрій Шаповалов, та ПЗЖМ (27%). Взагалі таких немає у фракціях «Європейська солідарність» та «Голос».

Частина депутатів були «відсутніми» під час голосування за цей законопроєкт, проте були присутні у залі та голосували за інші питання. Це означає, що саме під час цього голосування нардепи витягли персональні картки для голосування, аби не приймати рішення та не нести відповідальність за нього.

Разом з тим, народний депутат Олексій Мовчан від округу №150 (Кременчук, Кременчуцький р-н, Горішні Плавні) під час голосування також був відсутній, але у матеріалі не повідомляється, що у цей день він голосував за інші законопроєкти.

Інші ж просто не натиснули жодну кнопку, тому відображаються у системі як такі, що «не голосували». В обов’язки депутата входить голосувати «за», «проти» або «утримуватися». Такої участі у голосуванні як «не голосував» регламент ВРУ не передбачає. У цих випадках система голосування «Рада» відображає на табло результат «не голосував».

«Проти» голосували переважно нардепи з груп ПЗЖМ та «Відновлення України», які утворились після заборони проросійської партії ОПЗЖ, а також позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов. Водночас єдиним нардепом від групи ПЗЖМ, хто голосував «за», виявився Юрій Загородній.

Лише двоє нардепів «утрималось» під час голосування — екс-«слуга» і мажоритарник з Кіровоградщини Олег Воронько, який зараз входить до групи «Відновлення України» та мажоритарник від «Слуги народу» Георгій Мазурашу.

Загалом урядовий законопроєкт №8371 Верховна Рада підтримала у першому читанні, «за» проголосувало 267 нардепів. Найбільший відсоток голосів дали фракції «ЄС», «Голосу» та «Слуги народу».

Нагадаємо, вже рік тому понад 60% українців підтримували заборону діяльності московського патріархату на території України.