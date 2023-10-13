Фоторепортаж: у Кременчуці проходить сесія міської ради

Сьогодні, 13 жовтня, у Кременчуці проходить позачергова сесія двадцять другої сесії Кременчуцької міської ради. На порядку денному — 31 питання.
Серед них — визначення форми навчання в кількох навчальних закладах, зміни до чинних програм розвитку комунальних підприємств міста, затвердження рішень виконкому.
Сесія проходить у змішаному форматі, частина депутатів підключається на засідання онлайн. Голосування, як і раніше, проходить у вайбері.
На сесії побував наш фотокор Артем Коваленко — дивіться.
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