Доцентці КрНУ Нінель Конюховій призначили довічну стипендію

З 1 вересня 2023 року науково-педагогічній працівниці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Нінель Конюховій призначили довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри лінгводидактики та журналістики Нінель Конюхова працює в університеті понад 50 років.
На кафедрі іноземних мов Нінель Конюхова викладала німецьку та англійську мови, захистила кандидатську дисертацію та працювала завідувачкою кафедри іноземних мов.
До речі, у вересні 2021 року Нінель Ігорівна відзначила подвійний ювілей – 85-річчя та 50 років роботи у Кременчуцькому національному університеті.
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