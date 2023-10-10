Доцентці КрНУ Нінель Конюховій призначили довічну стипендію

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Стипендію призначили за видатні заслуги у сфері вищої освіти

З 1 вересня 2023 року науково-педагогічній працівниці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Нінель Конюховій призначили довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри лінгводидактики та журналістики Нінель Конюхова працює в університеті понад 50 років.

На кафедрі іноземних мов Нінель Конюхова викладала німецьку та англійську мови, захистила кандидатську дисертацію та працювала завідувачкою кафедри іноземних мов.

До речі, у вересні 2021 року Нінель Ігорівна відзначила подвійний ювілей – 85-річчя та 50 років роботи у Кременчуцькому національному університеті.