На Полтавщині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалася пасажирка легковика

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Жінка отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні

Вчора, 9 жовтня, близько 10.35, на автодорозі Лубни — Опішня, на території Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль Mercedes Vito, яким керував 55-річний чоловік, та вантажівка Renault Premium, яким керував 39-річний чоловік.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка легковика, її доставили до лікарні.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.