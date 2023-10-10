На Полтавщині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалася пасажирка легковика

Вчора, 9 жовтня, близько 10.35, на автодорозі Лубни — Опішня, на території Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль Mercedes Vito, яким керував 55-річний чоловік, та вантажівка Renault Premium, яким керував 39-річний чоловік.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка легковика, її доставили до лікарні.
За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
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