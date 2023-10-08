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На Полтавщині відкрили комунальне підприємство з виробництва кераміки

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 248

 Воно працюватиме у столиці українського гончарства - Опішні - та матиме назву «Артіль»

6 жовтня в Опішнянській громаді, селі Малі Будища,  відкрили комунальне підприємство «Артіль», повідомили полтавські ЗМІ. Тут уже працюють гончарі та малювальниці. Вони виготовляють традиційну опішнянську кераміку. Крім того, для охочих проводитимуть майстер-класи та уроки арттерапія.

 

- Ми позиціонуємо себе як столиця українського гончарства. На сьогодні гончарство залишилося лише в музеї. Оскільки цілий завод ми не можемо відновити, з’явилася локальна історія, де ми зробили всі умови для гончарів-малювальниць і відродити це ремесло. Адже без цього, через 5 – 10 років ми б гончарство могли б бачити тільки в музеї, тому це відродження традицій, – розповів голова Опішнянської громади Микола Різник.

 

Створення комунального підприємства почалося два роки тому. Ремонт приміщення підприємства зробили за кошти громади – 6,5 млн грн, а на придбання обладнання Міжнародна організація з міграції надала грант 500 тис. гривень.

В «Артілі» також проводитимуть майстер-класи для дітей військових та їх сімей, для ветеранів. Тут планують виробляти саме те, що матиме попит у людей: посуд та предмети декору для ресторанів, декоративна плитка та багато іншого. За потреби підприємство розширять.

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Автор: Олеся Данилова Джерело відео: Фото, відео - Суспільне Полтава
Теги: гончарство Артіль Опішня
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