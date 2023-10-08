На Полтавщині відкрили комунальне підприємство з виробництва кераміки

6 жовтня в Опішнянській громаді, селі Малі Будища, відкрили комунальне підприємство «Артіль», повідомили полтавські ЗМІ. Тут уже працюють гончарі та малювальниці. Вони виготовляють традиційну опішнянську кераміку. Крім того, для охочих проводитимуть майстер-класи та уроки арттерапія.
Створення комунального підприємства почалося два роки тому. Ремонт приміщення підприємства зробили за кошти громади – 6,5 млн грн, а на придбання обладнання Міжнародна організація з міграції надала грант 500 тис. гривень.
В «Артілі» також проводитимуть майстер-класи для дітей військових та їх сімей, для ветеранів. Тут планують виробляти саме те, що матиме попит у людей: посуд та предмети декору для ресторанів, декоративна плитка та багато іншого. За потреби підприємство розширять.
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