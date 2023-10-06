Кременчуччина втратила ще одного захисника

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 304

Раптово помер, перебуваючи у відпустці, захисник з Нової Галещини Дмитро Левченко. Як повідомили у Новогалещинській громаді, захисту України воїн віддав понад два з половиною роки свого життя. У березні 2021 року прийняв для себе рішення проходити військову службу за контрактом - тож був одним із перших, хто став на захист держави, коли ворог прийшов на нашу українську землю.

«Та цього разу військовослужбовця забрала не ворожа куля, не артобстріл на передовій, а раптова смерть», - йдеться в повідомленні. 52-річний військовослужбовець Дмитро Левченко помер 4 жовтня.

Прощання із захисником відбудеться в суботу, 7 жовтня 2023 року. Церемонія прощання розпочнеться живим коридором о 12:00 годині, від цвинтаря мікрорайону геології (початок бетонки) до батьківської садиби. Опісля відбудеться прощальна панахида та поховання. Поховають його на цвинтарі біофабрики.