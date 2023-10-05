На Полтавському ГЗК змінився фінансовий директор

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На Полтавському ГЗК змінився фінансовий директор. Як повідомляє правління ПрАТ «Полтавський ГЗК», новим фіндиректором став Сергій Бивалін. Раніше цю посаду обіймав Володимир Леонов.

Сергій Бивалін працює на Полтавському ГЗК понад 30 років. Протягом цього часу він обіймав різноманітні менеджерські посади на підприємстві. Зокрема, працював керівником проєктного офісу та заступником фінансового директора підприємства. У 2020 році виконував обовʼязки фінансового контролера Групи Ferrexpo.

— Я щиро радий, що Сергія Биваліна обрано новим фінансовим директором Полтавського ГЗК. Його навички та глибокий досвід будуть надзвичайно цінні на цій посаді. Також я вдячний і Володимиру Леонову за його роботу на Полтавському ГЗК на посаді фінансового директора, за його відданість та вклад у розвиток консолідованої фінансової функції підприємства. Приємно, що ми можемо продовжувати з ним співпрацю, але вже як із членом правління Полтавського ГЗК, — розповів Микола Кладієв, фінансовий директор Групи Ferrexpo.

Володимир Леонов у вересні 2023 залишив посаду фінансового директора, але залишається членом правління Полтавського ГЗК.

Правління дякує Володимиру за віддані роки роботи фінансовим директором Полтавського ГЗК. Протягом 2 років на посаді пан Леонов зробив значний вклад у формування фінансової звітності, збереження стійкості та інвестування у зростання підприємства.