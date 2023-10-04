Кременчуцькі спортсмени здобули перемогу на обласному чемпіонаті з фрі-файту

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 286

Минулими вихідними у Горішніх Плавнях відбувся обласний чемпіонат з фрі-файту. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У рамках чемпіонату проводилися змагання у трьох розділах:

сабмишен файт;

лімітед файт;

ріал файт.

Участь взяли близько 140 спортсменів з Кременчука, Лохвиці, Полтави, Лубен та Горішніх Плавнів. Кременчуцькі спортсмени здобули 39 нагород, серед яких 14 перших місць.

Після завершення змагань сформували збірну Полтавської області. Ця команда отримала право представляти Полтавщину на національному чемпіонаті України з фрі-файту, який запланований на кінець жовтня цього року і відбудеться на території Хмельниччини.