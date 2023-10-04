Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени здобули перемогу на обласному чемпіонаті з фрі-файту

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 286

Здобули 39 нагород, серед яких 14 перших місць

Минулими вихідними у Горішніх Плавнях відбувся обласний чемпіонат з фрі-файту. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У рамках чемпіонату проводилися змагання у трьох розділах:

  • сабмишен файт;
  • лімітед файт;
  • ріал файт.

Участь взяли близько 140 спортсменів з Кременчука, Лохвиці, Полтави, Лубен та Горішніх Плавнів. Кременчуцькі спортсмени здобули 39 нагород, серед яких 14 перших місць.

Після завершення змагань сформували збірну Полтавської області. Ця команда отримала право представляти Полтавщину на національному чемпіонаті України з фрі-файту, який запланований на кінець жовтня цього року і відбудеться на території Хмельниччини.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: спорт Горішні Плавні чемпіонат Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх