Кременчуцькі спортсмени стали призерами на Кубку з плавання Swim Sharks 2023

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 81

Вихованці КМ КДЮСШ №1 посіли 7 призових місць на 3 етапі Кубку з плавання Swim Sharks 2023. Змагання проходили в Кам'янському і тривали з 30 вересня по 1 жовтня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивного закладу 2 жовтня.

У Кубку плавці змагалися в 6 вікових категоріях.

Спортсменка Дар'я Гаврилюк (2007 р.н.) виборола золоту медаль на дистанції 100 м на спині та срібні — на дистанції 200 м на спині та на дистанції 50 м на спині. Зазначено, що на останній дистанції Дар'я Гаврилюк виконала норматив кандидата у майстри спорту України.

Вихованець спортшколи Максим Самодрин (2006 р.н.) посів друге місце на дистанції 200 м брасом. Олександра Гориславець (2012 р.н.) перемогла на дистанціях 800 м та 200 м вільним стилем. Крім того, вона стала срібною призеркою на дистанції 400 м вільним стилем та бронзовою на дистанції 200 м комплексним плаванням.

До змагань спортсменів готувала тренерка Анна Келембет. Загалом на цьому етапі у Кубку участь взяли понад 370 спортсменів з 16 команд України.