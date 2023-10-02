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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени стали призерами на Кубку з плавання Swim Sharks 2023

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 81

 

У здобутку кременчужан — 2 «золота», 4 «срібла» та 1 «бронзу» 

Вихованці КМ КДЮСШ №1 посіли 7 призових місць на 3 етапі Кубку з плавання Swim Sharks 2023. Змагання проходили в Кам'янському і тривали з 30 вересня по 1 жовтня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивного закладу 2 жовтня.

У Кубку плавці змагалися в 6 вікових категоріях. 

Спортсменка Дар'я Гаврилюк (2007 р.н.) виборола золоту медаль на дистанції 100 м на спині та срібні — на дистанції 200 м на спині та на дистанції 50 м на спині. Зазначено, що на останній дистанції Дар'я Гаврилюк виконала норматив кандидата у майстри спорту України. 

Вихованець спортшколи Максим Самодрин (2006 р.н.) посів друге місце на дистанції 200 м брасом. Олександра Гориславець (2012 р.н.) перемогла на дистанціях 800 м та 200 м вільним стилем. Крім того, вона стала срібною призеркою на дистанції 400 м вільним стилем та бронзовою на дистанції 200 м комплексним плаванням.

До змагань спортсменів готувала тренерка Анна Келембет. Загалом на цьому етапі у Кубку участь взяли понад 370 спортсменів з 16 команд України. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: плавання КМ КДЮСШ №1
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