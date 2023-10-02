На Полтавщині перекинулася вантажівка: водія ушпиталили

Сьогодні, 2 жовтня, близько 13.50 неподалік с. Млини в Миргородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався молодий чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, вантажний автомобіль DAF, під керуванням 23-річного водія, під час руху перевернувся на узбіччя дороги.
Водія доставиши до медичного закладу для надання допомоги та встановлення ступеню тяжкості отриманих травм.
Поліція встановлює обставини ДТП.
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