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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині перекинулася вантажівка: водія ушпиталили

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 545 Коментарів: 1

Розсипалася агропродукція

Сьогодні, 2 жовтня, близько 13.50 неподалік с. Млини в Миргородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався молодий чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, вантажний автомобіль DAF, під керуванням 23-річного водія, під час руху перевернувся на узбіччя дороги.

Водія доставиши до медичного закладу для надання допомоги та встановлення ступеню тяжкості отриманих травм.

Поліція встановлює обставини ДТП.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП вантажівка ушпиталили
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 19:07

От такі 23-ти річні й обганяюь легкові авто при швидкості більше 100 км/год на фурах по дорозі де по одній полосі. 


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