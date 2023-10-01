Як вейпи впливають на імунну систему: нове дослідження

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 225

Електронні сигарети стали популярною альтернативою тютюнопалінню, але чи безпечні вони для здоров’я?

Нове дослідження вчених з університету Бірмінгема показало, що пари вейпів можуть завдавати шкоди імунній системі, пригнічуючи активність нейтрофілів — клітин, які захищають легені від інфекцій.

Учені взяли зразки крові у здорових донорів, які ніколи не курили та не користувалися вейпами, і піддали їх впливу 40 затяжок неароматизованого вейпу. Вони порівняли ефект пари з нікотином і без нього на нейтрофіли — першу лінію захисту імунної системи.

Виявилося, що обидва види пари призводять до того, що нейтрофіли стають менш рухливими та ефективними у боротьбі з загрозами.

Це означає, що нейтрофіли не можуть ефективно захищати легені від інфекцій, що погано впливає на респіраторне здоров’я. Попередні дослідження показали, що пошкодження нейтрофілів, спричинене курінням тютюну, може призвести до хронічних захворювань легень, таких як хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) або рак легень.

Дослідники закликають людей, які користуються електронними сигаретами, бути обережними та свідомими можливих ризиків для здоров’я. Вони також планують провести подальші дослідження, щоб дізнатися, як різні ароматизатори та складові вейпів впливають на імунну систему.

Куріння та вейпінг — це шкідливі звички, які можуть погіршити ваше здоров’я та якість життя. Зробіть перший крок до здорового способу життя сьогодні!