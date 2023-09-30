Начальник Полтавської ОВА Лунін визнав, що його дружина пов'язана з «Трухою»

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Також він підтвердив співпрацю адміністрації з каналом «Полтава Сирена», хоча й сказав, що не знає, хто його адмініструє

28 вересня на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини начальник ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що його дружина Олександра є бізнес-партнеркою співвласника каналу «Труха».

— Дійсно, частина власників «Трухи» — партнери моєї дружини, яка займається жіночим одягом. Один із них є партнером по проєкту «Трухи». Він є і її партнером, і партнером про проєкту. Я не знаю, як це пов’язано чи не пов’язано, — відповів Дмитро Лунін на запитання журналістів.

Нагадаємо, що на початку вересня журналісти-розслідувачі з’ясували, що дружина Олександра Луніна пов’язана з мережею сумнозвісних телеграм-каналів «Труха». Згідно з розслідуванням NGL.media, через її ФОП проводяться кошти за рекламу на каналі.

Також Луніна запитали щодо полтавської «Сирени», який раніше винятково сповіщав про повітряні тривоги й мав у назві прив'язку до ДСНС, а нині постить різноманітні новини.

Лунін підтвердив, що ОВА співпрацює з каналом, проте зазначив, що канал не є власністю адміністрації, й адміна каналу він не знає.

Хоча це не завадило Луніну 28 лютого 2022 року анонсувати цей канал у своєму телеграмі, як джерело офіційної інформації про повітряну тривогу та зазначити, що він створений ГУ ДСНС в Полтавській області.