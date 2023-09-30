Начальник Полтавської ОВА Лунін визнав, що його дружина пов'язана з «Трухою»

Також він підтвердив співпрацю адміністрації з каналом «Полтава Сирена», хоча й сказав, що не знає, хто його адмініструє
28 вересня на брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини начальник ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що його дружина Олександра є бізнес-партнеркою співвласника каналу «Труха».
Нагадаємо, що на початку вересня журналісти-розслідувачі з’ясували, що дружина Олександра Луніна пов’язана з мережею сумнозвісних телеграм-каналів «Труха». Згідно з розслідуванням NGL.media, через її ФОП проводяться кошти за рекламу на каналі.
Також Луніна запитали щодо полтавської «Сирени», який раніше винятково сповіщав про повітряні тривоги й мав у назві прив'язку до ДСНС, а нині постить різноманітні новини.
Лунін підтвердив, що ОВА співпрацює з каналом, проте зазначив, що канал не є власністю адміністрації, й адміна каналу він не знає.
Хоча це не завадило Луніну 28 лютого 2022 року анонсувати цей канал у своєму телеграмі, як джерело офіційної інформації про повітряну тривогу та зазначити, що він створений ГУ ДСНС в Полтавській області.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.