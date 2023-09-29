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Покладанням квітів, Кременчук відзначив 80-річницю визволення від нацистських загарбників

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 0

 

Кременчужани вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за нас

29 вересня Кременчук відзначає День міста. Його святкують у день визволення Кременчука від нацистських загарбників під час Другої світової війни. Хоча у цей день визволили лише Лівобережжя, а увесь Кременчук радянські війська зайняли лише 25 листопада 1943 року. Через повномасштабне вторгнення вже російських загарбників, другий рік поспіль жодних масових заходів на сьогодні у місті не заплановано.

Фоторепортаж до Дня міста: як змінився Кременчук за останні 30 років

Зранку до підніжжя пам'ятника Воїну-визволителю представники міської влади поклали квіти в пам'ять про полеглих воїнів у тій та нинішній війні.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: День міста фото покладання квітів
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