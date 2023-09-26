У навчальних закладах Кременчука проводитимуть військові вишколи

Національно-визвольний рух «Правий сектор» розпочав серію тренінгів з тактичної медицини та поводження зі зброєю. Вишколи проводитимуть у навчальних закладах Кременчука для учнів та студентів.
Перше заняття відбулося 26 вересня в спортивному залі ВПУ № 7.
Такі вишколи проводилися з 2014 року. З періоду заснування організації, у Кременчуці проводили виховання патріотичної молоді, зокрема заняття з бойової підготовки, користування зброєю, вибухово небезпечними речовинами та тактичної медицини.
Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів заступник голови обласного осередку «Правий сектор» Алекс Топко.
Участь у заняттях можуть взяти студенти та учні старших класів. Вишколи проводитимуть також і в приватних школах.
Проведення вишколів майже не фінансується — усі гроші, які направляють на «Правий сектор» йдуть на фронт та інші потреби для військових. Тому тренінги проводять власними силами, каже Алекс Стопко.
Студент КрНУ Богдан Меджитов розповідає про базові знання в тактичній медицині.
Сам Богдан каже, що відповідної кваліфікації на проведення повноцінних занять з тактичної медицини немає, але постійно проходить тренінги та готується використовувати свої знання на фронті. Для учнів і студентів лекції проводяться лише оглядові.
Як зазначив Алекс Стопко, заняття проводитимуть для невеличких груп і триватимуть вони годину. Тобто пів години на кожну секцію — з тактичної медицини та поводження зі зброєю.
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