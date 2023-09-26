У навчальних закладах Кременчука проводитимуть військові вишколи

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 393

Можливо, тренінги проходитимуть також в Кременчуцькому районі та в Полтаві

Національно-визвольний рух «Правий сектор» розпочав серію тренінгів з тактичної медицини та поводження зі зброєю. Вишколи проводитимуть у навчальних закладах Кременчука для учнів та студентів.

Перше заняття відбулося 26 вересня в спортивному залі ВПУ № 7.

Такі вишколи проводилися з 2014 року. З періоду заснування організації, у Кременчуці проводили виховання патріотичної молоді, зокрема заняття з бойової підготовки, користування зброєю, вибухово небезпечними речовинами та тактичної медицини.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів заступник голови обласного осередку «Правий сектор» Алекс Топко.

— Після вторгнення московитів на нашу територію, ця задача стала більш актуальною. У нас була перерва, але зараз ми вирішили провести цілий цикл занять у Кременчуці, можливо також і в районі чи в Полтаві, — каже Алекс Топко.

Участь у заняттях можуть взяти студенти та учні старших класів. Вишколи проводитимуть також і в приватних школах.

— Формальних планів немає. Ми робитимемо, скоріш за все, заняття експромтом. Мої хлопці навчаються, я займаюсь не лише правою молоддю, я пов’язаний з фронтом, з тилом, з побратимами, які перебувають в шпиталях, займаюсь похованнями та підтримкою їх родин. Тому ми не можемо приділити увагу тільки заняттям, — каже заступник голови.

Проведення вишколів майже не фінансується — усі гроші, які направляють на «Правий сектор» йдуть на фронт та інші потреби для військових. Тому тренінги проводять власними силами, каже Алекс Стопко.

Студент КрНУ Богдан Меджитов розповідає про базові знання в тактичній медицині.

— Він давно цим займається. Він ходить по різних організаціях, його запрошують на проведення занять, — розповідає представник руху «Правий сектор».

Сам Богдан каже, що відповідної кваліфікації на проведення повноцінних занять з тактичної медицини немає, але постійно проходить тренінги та готується використовувати свої знання на фронті. Для учнів і студентів лекції проводяться лише оглядові.

Як зазначив Алекс Стопко, заняття проводитимуть для невеличких груп і триватимуть вони годину. Тобто пів години на кожну секцію — з тактичної медицини та поводження зі зброєю.