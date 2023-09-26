Як «мрії» українського генерала втілилися у ССО ЗСУ, які нещодавно знищили штаб Чорноморського флоту рф

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Українські Сили спеціальних операцій ССО 22 вересня провели у Севастополі супер успішну операцію зі знищення та виведення зі строю кількох російських генералів та купи офіцерів, серед яких міг бути й командувач Чорноморським флотом рф.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

— Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцери, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню, — йдеться у повідомленні.

За даними ССО, в цей час там проводилася нарада керівного складу флоту. Західні ЗМІ повідомляють, що Україна застосувала для їх знищення британсько-французькі ракети Scalp/Storm Shadow.

23 вересня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що внаслідок цієї атаки поранено командувача угруповання російських сил на Запорізькому напрямку генерал-полковника Олександра Романчука та генерал-лейтенанта Олега Цекова, проте не підтвердив інформацію про загибель командувача флоту.

Напередодні цієї події в гостях у «Кременчуцького Телеграфа» побував легендарний генерал, колишній перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ та ексзаступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос. Він дав велике інтерв’ю, у якому розказав багато цікавого. Зокрема, про історії створення ССО ЗСУ та свою участь у російсько-українській війні, починаючи з 2014 року.

Генерал надав відповідь на питання про те, що його спонукало до створення ССО, як окремого роду військ, чи була ця ініціатива підтримана військовим керівництвом Міноборони та ГШ ЗСУ та чому командувачем ССО тоді призначили не його.

— Ідеологом створення ССО був полковник Серветник Юрій Степанович. Саме він був призначений першим начальником Управління спецоперацій Генерального штабу в середині 2000-х років. Але жорстка протидія з боку керівництва Генштабу на той момент не дозволила йому реалізувати свою ідею. Знаючи його давно та пройшовши в спеціальній розвідці достатньо складний, але цікавий шлях, я також хотів, щоб ССО були створені, як окремий рід Збройних Сил України, — зазначив Сергій Кривонос.

Він розповів, що у 2014 році, опрацювавши програму щодо створення ССО ЗСУ, його команда почала її реалізацію. Ця програма була напрацьована разом з нашими західними партнерами, проте, не мала на той час підтримки з боку військово-політичного керівництва країни.

— У 2014 та й у 2015 роках була достатньо жорстка протидія, особливо з боку керівництва Генерального штабу щодо створення Сил спеціальних операцій, як окремого роду військ. Їхнє бачення не збігалося, ані з натовськими підходами, ані з нашою програмою. А ми з нашими натовськими партнерами мали чітке взаєморозуміння та взаємодію. У січні 2015 року мені прямо заявили, що створення ССО — це мої «дитячі» мрії, які ніколи не будуть здійснені. Зрозумівши, що не зможемо пробити стіну української бюрократії, ми змінили підходи й, як справжні спецназівці, почали шукати інші шляхи та тих, хто нам допоможе у цьому, - розповів генерал Кривонос.

За його словами, завдяки тривалим перемовинам з західними партнерами, та двом впливовим посадовим особам США програму створення ССО, як роду військ ЗСУ, вдалося реалізувати.

— Командувач ССО США в Європі та посол США в Україні. Саме ці дві посадові особи нас тоді підтримали й був запущений процес лобіювання створення Сил спеціальних операцій. Восени 2015 року військово-політичне керівництво України було поставлене перед фактом — або ви створите ССО у варіанті, який пропонує НАТО та підтримує команда Кривоноса, або ви нічого не отримаєте. На цьому етапі ми виграли й запустили процес створення ССО, — додав Сергій Кривонос.

Він надав відповідь і на питання, чому тоді його не призначили командувачем ССО ЗСУ.

— Це була така помста за те, що я таки зумів «продавити» їх створення. Але командувачем призначили генерал-майора Луньова Ігоря Васильовича — непогана людина, але він був чужинцем для нашої системи й абсолютно не розумівся для чого створені Сили спеціальних операцій. Їм це було вигідно — поставили «смотрящего» за процесами, аби нічого там не перекрутили. Як і надалі — постійно намагалися поставити людей, які далекі від ССО. Наразі ситуація не змінилася, — резюмував генерал.

Повне інтерв’ю з Сергієм Кривоносом читайте на сайті «Кременчуцького Телеграфа».