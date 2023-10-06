23 жовтня у Кременчуці Сучасний театр покаже містичну виставу «Вій»

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 657

І ви не помітите, як мороз пробігає у вас за коміром

23 жовтня о 18.00 у Міському палаці культури Сучасний театр покаже виставу у стилі хорор «Вій, або страшна таємниця Гоголя». Це наймістичніша історія про найпотаємніші та найтемніші куточки людської душі. Постановка — Дмитра Рачковського.

Налякати сучасного глядача важко, але… багатогранна та прониклива гра акторів, моторошні декорації, вражаюча постановка не залишить байдужим жодного глядача. І ви не помітите, як мороз пробігає у вас за коміром.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість квитків — 200-400 грн.