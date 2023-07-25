Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 26 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

проїзди 1, 2, 3, 4-й Індустріальний;

пров. 2, 3, 4, 5, 6-й Індустріальний;

квт. 304;

вул. Амвросія Ковальова;

вул. Великокохнівська;

вул. Віри Холодної;

вул. Джерельна;

вул. Євгена Патона;

вул. Іллі Мєчнікова;

вул. Індустріальна;

вул. Козацька;

вул. Марусі Чурай;

вул. Миколи Молочникова;

вул. Миколи Татарулі;

вул. Можайського;

вул. Нечуя Левицького;

вул. Олексія Древаля;

вул. Солов'їна;

вул. Спасо-Преображенська;

вул. Чернігівська;

пров. Великокохнівський;

пров. Делегатський;

пров. Індустріальний;

пров. Кузьми Скрябіна;

пров. Прибережний;

пров. Рівненський;

пров. Чорнобаївський.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

проїзд 1-й Кохнівський;

туп. 1-й Парковий;

проїзд 2-й Кохнівський;

туп. 2-й Парковий;

проїзд 3-й Кохнівський;

вул. Вагонна;

пров. Деповський4

вул. Житлобудівна;

пров. Житлобудівний;

проїзд Житлобудівний;

вул. Кохнівська;

пров. Межовий.

8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 108;

просп. Полтавський, 13-106;

пров. Микити Клєцкова, 28А-47;

просп. Полтавський, 30/1;

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Дарвіна, 3-17А;

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;

пров. Леся Курбаса, 4.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Вагонобудівний;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

вул. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

пров. Паторжинського;

вул. Чорноморська.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: