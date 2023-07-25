Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 26 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 26 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 18.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- проїзди 1, 2, 3, 4-й Індустріальний;
- пров. 2, 3, 4, 5, 6-й Індустріальний;
- квт. 304;
- вул. Амвросія Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Віри Холодної;
- вул. Джерельна;
- вул. Євгена Патона;
- вул. Іллі Мєчнікова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Миколи Молочникова;
- вул. Миколи Татарулі;
- вул. Можайського;
- вул. Нечуя Левицького;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Солов'їна;
- вул. Спасо-Преображенська;
- вул. Чернігівська;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Делегатський;
- пров. Індустріальний;
- пров. Кузьми Скрябіна;
- пров. Прибережний;
- пров. Рівненський;
- пров. Чорнобаївський.
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- проїзд 1-й Кохнівський;
- туп. 1-й Парковий;
- проїзд 2-й Кохнівський;
- туп. 2-й Парковий;
- проїзд 3-й Кохнівський;
- вул. Вагонна;
- пров. Деповський4
- вул. Житлобудівна;
- пров. Житлобудівний;
- проїзд Житлобудівний;
- вул. Кохнівська;
- пров. Межовий.
8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106;
- пров. Микити Клєцкова, 28А-47;
- просп. Полтавський, 30/1;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Дарвіна, 3-17А;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
- пров. Леся Курбаса, 4.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- пров. Паторжинського;
- вул. Чорноморська.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 6;
- вул. Олександрійська, 20/36-49;
- пров. Промисловий, 6/37;
- вул. Самійлівська, 26-34;
- проїзд Самійлівський, 7А;
- вул. Сергія Єфремова, 14-43;
- пров. Транспортний, 10/17, 12/16;
- пров. Шкільний, 10-17/10;
- пров. Самійлівський, 20А.
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