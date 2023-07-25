Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 282

 

Адреси, за якими 26 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У середу, 26 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 18.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • проїзди 1, 2, 3, 4-й Індустріальний;
  • пров. 2, 3, 4, 5, 6-й Індустріальний;
  • квт. 304;
  • вул. Амвросія Ковальова;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Віри Холодної;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Євгена Патона;
  • вул. Іллі Мєчнікова;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Козацька;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Миколи Молочникова;
  • вул. Миколи Татарулі;
  • вул. Можайського;
  • вул. Нечуя Левицького;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Солов'їна;
  • вул. Спасо-Преображенська;
  • вул. Чернігівська;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Кузьми Скрябіна;
  • пров. Прибережний;
  • пров. Рівненський;
  • пров. Чорнобаївський.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • проїзд 1-й Кохнівський;
  • туп. 1-й Парковий;
  • проїзд 2-й Кохнівський;
  • туп. 2-й Парковий;
  • проїзд 3-й Кохнівський;
  • вул. Вагонна;
  • пров. Деповський4
  • вул. Житлобудівна;
  • пров. Житлобудівний;
  • проїзд Житлобудівний;
  • вул. Кохнівська;
  • пров. Межовий.

8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23;
  • пров. Полтавський, 108;
  • просп. Полтавський, 13-106;
  • пров. Микити Клєцкова, 28А-47;
  • просп. Полтавський, 30/1;
  • вул. Вільної України, 7/2-26;
  • туп. Дарвіна, 3-17А;
  • пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
  • пров. Леся Курбаса, 4.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. Чорноморська.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 6;
  • вул. Олександрійська, 20/36-49;
  • пров. Промисловий, 6/37;
  • вул. Самійлівська, 26-34;
  • проїзд Самійлівський, 7А;
  • вул. Сергія Єфремова, 14-43;
  • пров. Транспортний, 10/17, 12/16;
  • пров. Шкільний, 10-17/10;
  • пров. Самійлівський, 20А.
1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх