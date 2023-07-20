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На Полтавщині стягнули понад 2,4 млн грн заборгованості по зарплаті

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 126

Це третій за величиною показник у регіоні

Понад 21 мільйон гривень заборгованості по заробітній платі з підприємств-неплатників стягнули державні виконавці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Про це повідомила пресслужба управління.

Так, найбільша в ході примусового виконання сума коштів була стягнута на Сумщині та Донеччині — 8,1 мільйона гривень та майже 7,4 мільйона гривень відповідно. На Полтавщині цей показник склав 2,4 мільйона гривень, на Чернігівщині — 1,7 мільйона гривень, на Харківщині — понад 1,5 мільйона гривень та 370 тисяч гривень заборгованості по зарплаті стягнули державні виконавці Луганщини.

Нагадаємо, що введення в Україні воєнного стану внесло свої корективи й у процес примусового виконання рішень. Водночас, враховуючи соціальну значущість та важливість цієї категорії стягнень, стан виконання рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі, як і раніше, перебуває під постійним контролем.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: заборгованість зарплата
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