Сьогодні, 20 липня, ввечері, на в‘їзді у Кременчук зі сторони Піщаного сталася ДТП. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Відомо, що легковий автомобіль ВАЗ з‘їхав з дороги та зіткнувся з електроопорою. Попередньо є постраждалі.
Деталі згодом.
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За інформаціє пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, в автомобілі перебував водій та троє пасажирів, двох з них госпіталізували на огляд у лікарню.
За словами водія, він рухався на розворот біля заправки, у напрямку вулиці Київської.
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