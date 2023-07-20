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У Кременчуці сталася ДТП: легковик зіткнувся з електроопорою (додано)

Сьогодні, 20:50 Переглядів: 285

 
Попередньо є постраждалі. Деталі згодом

Сьогодні, 20 липня, ввечері, на в‘їзді у Кременчук зі сторони Піщаного сталася ДТП. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

 

Відомо, що легковий автомобіль ВАЗ з‘їхав з дороги та зіткнувся з електроопорою. Попередньо є постраждалі.

Деталі згодом.

Додано:

За інформаціє пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, в автомобілі перебував водій та троє пасажирів, двох з них госпіталізували на огляд у лікарню.

За словами водія, він рухався на розворот біля заправки, у напрямку вулиці Київської.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: Поліція
Теги: ДТП Кременчук
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