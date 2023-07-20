Олександр Кварта у Кременчуці дасть концерт «Дарую сонце»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 218

Співак Олександр Кварта, учасник шоу «Україна має талант», у рамках свого туру Полтавщиною дасть концерт у Кременчуці.

Артист виступить 11 серпня о 19.00 у палаці культури «Кредмаш» з концертом «Дарую сонце». Буде живий звук.

Частину коштів, передадуть на підтримку ЗСУ.

Квитки можна придбати в касі БЦ «Бульвар» за номерами 097 049 3430, 096 034 2036 або за телефонами 098 306 5505, 095 175 2721, 067 747 9807.