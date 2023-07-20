Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Служба автодоріг Полтавщини прибирає за свинями

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 231

Люди працюють руками, припиніть смітити!

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області (колишня Служба автодоріг) прибирає сміття на автодорогах державного значення, повідомляється на їх сторінці у Фейсбук. 

 В рамках експлуатаційного утримання підрядні організації прибирають автобусні зупинки, підземні пішохідні переходи, майданчики відпочинку, альтанки та смугу відведення.

«Все робиться руками людей. Закликаємо дотримуватися елементарних правил, оскільки прибирання — це не механізований процес», — закликали у службі.

 

Тому дуже просять — залишайте сміття у спеціально відведених місцях, не вивозьте мішки з побутовим непотребом до зупинок громадського транспорту та місць відпочинку водіїв. Зрештою, не кидайте сміття на узбіччя.

Від редакції: не будьте свинями.

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: Служба відновлення інфраструктури прибирання дороги благоустрій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх