Служба автодоріг Полтавщини прибирає за свинями

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 231

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області (колишня Служба автодоріг) прибирає сміття на автодорогах державного значення, повідомляється на їх сторінці у Фейсбук.

В рамках експлуатаційного утримання підрядні організації прибирають автобусні зупинки, підземні пішохідні переходи, майданчики відпочинку, альтанки та смугу відведення.

«Все робиться руками людей. Закликаємо дотримуватися елементарних правил, оскільки прибирання — це не механізований процес», — закликали у службі.

Тому дуже просять — залишайте сміття у спеціально відведених місцях, не вивозьте мішки з побутовим непотребом до зупинок громадського транспорту та місць відпочинку водіїв. Зрештою, не кидайте сміття на узбіччя.

Від редакції: не будьте свинями.