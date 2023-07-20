Служба автодоріг Полтавщини прибирає за свинями

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області (колишня Служба автодоріг) прибирає сміття на автодорогах державного значення, повідомляється на їх сторінці у Фейсбук.
В рамках експлуатаційного утримання підрядні організації прибирають автобусні зупинки, підземні пішохідні переходи, майданчики відпочинку, альтанки та смугу відведення.
Тому дуже просять — залишайте сміття у спеціально відведених місцях, не вивозьте мішки з побутовим непотребом до зупинок громадського транспорту та місць відпочинку водіїв. Зрештою, не кидайте сміття на узбіччя.
Від редакції: не будьте свинями.
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