На Кременчуцькому водосховищі водна поліція виявила браконьєра, який нарибалив на 520 тисяч гривень

На Полтавщині 20 липня, близько 5.20, працівники сектору поліцейської діяльності на воді під час профілактичного рейду по річці Дніпро виявили чоловіка, який займався незаконною риболовлею. Про це повідомила пресслужба поліції.
Під час профілактичного рейду річкою Дніпро в Кременчуцькому водосховищі, неподалік села Стара Білецківка, працівники водної поліції виявили 45-річного чоловіка, який за допомогою двох риболовних сіток та гумового човна виловив понад 30 кілограмів риби.
Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.