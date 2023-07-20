На Кременчуцькому водосховищі водна поліція виявила браконьєра, який нарибалив на 520 тисяч гривень

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 171 Коментарів: 1

За допомогою двох риболовних сіток та гумового човна виловив понад 30 кілограмів риби

На Полтавщині 20 липня, близько 5.20, працівники сектору поліцейської діяльності на воді під час профілактичного рейду по річці Дніпро виявили чоловіка, який займався незаконною риболовлею. Про це повідомила пресслужба поліції.

Під час профілактичного рейду річкою Дніпро в Кременчуцькому водосховищі, неподалік села Стара Білецківка, працівники водної поліції виявили 45-річного чоловіка, який за допомогою двох риболовних сіток та гумового човна виловив понад 30 кілограмів риби.

— Для документування злочинної діяльності на місце події викликано слідчо-оперативну групу відділу № 2 Кременчуцького райуправління поліції. З місця події вилучено човен, сітки та рибу. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 520 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України, розповів Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.