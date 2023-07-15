Поліція відкрила кримінальне провадження щодо вчорашньої пожежі на площі Кременчука: був підпал

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 0

Крім Audi під час пожежі полум’ям пошкоджені припарковані поряд BMW та Mazda

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо вчорашньої пожежі на площі Перемоги у Кременчуці. Нагадаємо, напередодні близько 22.00 горіли автівки.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що вогнем пошкоджено автомобіль Audi, який належить мешканцю Кременчука. Під час пожежі полум’ям також пошкоджені припарковані поряд два легковики (BMW та Mazda), які належать місцевим жителям.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.