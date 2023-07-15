Поліція  відкрила кримінальне провадження щодо вчорашньої пожежі на площі Кременчука: був підпал

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо вчорашньої пожежі на площі Перемоги у Кременчуці. Нагадаємо, напередодні близько 22.00 горіли автівки.
Слідчо-оперативна група поліції встановила, що вогнем пошкоджено автомобіль Audi, який належить мешканцю Кременчука. Під час пожежі полум’ям також пошкоджені припарковані поряд два легковики (BMW та Mazda), які належать місцевим жителям.
Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.