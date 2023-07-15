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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині «прикрили» сигаретний цех: вилучили 2,5 тонни продукції

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 156

 Виробництво базувалося у Карлівці

У Карлівці на Полтавщині «прикрили» підпільний сигаретний цех. Як повідомили в поліції області, кустарне  виробництво викрили  під час обшуків  -  вилучили понад 2,5 тонни тютюнової продукції та сировини для її виготовлення. 

Під час слідчих дій з підпільного цеху та складських приміщень слідчі вилучили готові тютюнові вироби та сировину для їх виготовлення, промислове обладнання, а також автомобіль, яким перевозили контрафакт.

 

Розслідування у справі триває, відкрили провадження за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1, 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

https://www.youtube.com/watch?v=7LMhfRMpa7A&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Санкції цих статей передбачають  позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: сигарети підпільний цех поліція Полтавщини контрафакт
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