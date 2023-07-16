Як приготувати кабачки: найкращі три прості рецепти

Влітку немає універсальнішого продукту, ніж кабачки, адже з них можна приготувати дуже багато смачних і ситних страв. Ділимося трьома простими рецептами, які у вас точно вийдуть
Для цієї страви найкраще використовувати молоді кабачки. Помийте їх, наріжте півкільцями і перекладіть на розігріту пательню. На пательні посипте борошном і обсмажте з обох боків.
Куряче філе можна нарізати маленькими шматочками або пропустити через м'ясорубку. Посоліть, поперчіть. Додайте до філе яйця і добре перемішайте.
Деко змастіть вершковим маслом і шарами на нього викладіть спочатку кабачки, потім — курку. Верхній шар посипте панірувальними сухарями і залийте сметаною.
Відправте страву до розігрітої до 120 градусів духовки на 1 годину.
Помийте кабачки і наріжте тонкими скибочками.
У борошно додайте спеції і перемішайте. Яйце збийте вінчиком до однорідності.
Тепер кожен шматочок кабачка занурте в борошно, умочіть в яйце, а потім — у панірувальні сухарі.
Смажте кожен шматочок на розігрітій з оливковою олією пательні. Обсмажити треба з обох боків до золотавості.
Після смаження перекладіть кабачки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб вона ввібрала зайвий жир.
Яйця збити вінчиком зі сметаною. Потім додати 1 неповну склянку просіяного борошна і соду, злегка посолити, поперчити і ретельно
розтерти, щоб не залишилося грудочок і тісто було однорідним, таким, як для оладок.
Кабачки нарізати кружечками товщиною близько 0,5 см, посолити, поперчити, обваляти в борошні, вмочити кожен шматок у підготовлений кляр і смажити в олії до утворення рум'яної скоринки
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