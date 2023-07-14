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У Кременчуці 19 захисних споруд не готові до прийому людей – матеріали направлені до прокуратури

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1

 

Цього тижня комісія Кременчуцької РВА буде повторно перевіряти захисні споруди цивільного захисту у Глобинській територіальній громаді

Протягом минулого тижня у Кременчуцькій міській територіальній громаді проводилися повторні комісійні обстеження захисних споруд цивільного захисту щодо облаштування та безперешкодного доступу до них. Комісія була створена розпорядженням начальника Кременчуцької РВА від 1 червня.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, станом на ранок 14 жовтня комісія обстежила 29 об’єктів, які включені до фонду захисних споруд громади та за результатами попередньої перевірки були визнані, як непридатні до укриття населення.

За результатами проведення повторних обстежень цих об’єктів комісією у складі представників ДСНС, Національної поліції, міської громади та районної військової адміністрації було встановлено, що перевірені захисні споруди не готові для укриття в них населення.

З 29 об’єктів:

  • у 5 проводяться ремонти;
  • 3 зруйновані;
  • 1 знаходиться в аварійному стані;
  • 1 відсутнє за фактом.
— На 19 захисних спорудах, які знаходяться у приватній власності, не робиться нічого. Матеріали щодо цього направлені до окружної прокуратури для реагування відповідно до вимог чинного законодавства, — заявив Артем Даценко.

Він додав, що захисні споруди комунальної власності, які знаходяться на балансі КГЖЕП «Автозаводське» поступово приводяться до ладу відповідно до рекомендацій попередніх актів перевірок. В деяких захисних спорудах розпочаті ремонтні роботи. Це стосується захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться за адресами:

  • вулиця Соборна, 10/7;
  • вулиця Соборна, 8/18;
  • вулиця Соборна, 9/16;
  • вулиця Небесної Сотні, 8/3.

Планується проведення ремонтних робіт у захисних спорудах цивільного захисту, які знаходяться за адресами:

  • вулиця Соборна, 22/19;
  • вулиця Шевченка, 35;
  • вулиця Івана Приходька, 35.

Також розпочаті ремонтні роботи у сховищі на вулиці Ярмарковій,15, балансоутримувачем якого є ТОВ «МалоКохнівський кар’єр».

Цього тижня комісія Кременчуцької РВА буде повторно перевіряти захисні споруди цивільного захисту у Глобинській територіальній громаді.

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Автор: Віктор Крук
Теги: укриття Кременчуцька РВА перевірки комісія прокуратура
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