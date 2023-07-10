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З 1-го серпня українці зможуть взяти іпотечний кредит за програмою «єОселя» під 7%

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 308

 

Кредити стануть доступними для більшої кількості українців

У серпні кількість українців, які матимуть змогу отримати житло за програмою іпотечного кредитування «єОселя» значно збільшиться.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Подати заявку на отримання іпотечного кредиту під 7% зможуть:

  • ветерани війни та члени їх сімей;
  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;
  • внутрішні переселенці;
  • люди, які не мають власного житла;
  • ті, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року, - пояснює пресслужба.

Зазначається, що у разі бажання придбати житло, яке будується, це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

- У рамках «єОселі» допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту, - пише Мінекономіки.

Вказується, що перший внесок має становити 20% вартості житла, а строк кредитування становитиме до 20 років.

До речі, військовослужбовці, правоохоронці, медики та педагоги можуть скористатися цією програмою за ще більш вигідними умовами, отримавши іпотечний кредит під 3%.

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Автор: Віктор Крук
Теги: кредити іпотека житло
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