З 1-го серпня українці зможуть взяти іпотечний кредит за програмою «єОселя» під 7%

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 308

У серпні кількість українців, які матимуть змогу отримати житло за програмою іпотечного кредитування «єОселя» значно збільшиться.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Подати заявку на отримання іпотечного кредиту під 7% зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;

внутрішні переселенці;

люди, які не мають власного житла;

ті, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року, - пояснює пресслужба.

Зазначається, що у разі бажання придбати житло, яке будується, це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

- У рамках «єОселі» допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту, - пише Мінекономіки.

Вказується, що перший внесок має становити 20% вартості житла, а строк кредитування становитиме до 20 років.

До речі, військовослужбовці, правоохоронці, медики та педагоги можуть скористатися цією програмою за ще більш вигідними умовами, отримавши іпотечний кредит під 3%.