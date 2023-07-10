З 1-го серпня українці зможуть взяти іпотечний кредит за програмою «єОселя» під 7%

У серпні кількість українців, які матимуть змогу отримати житло за програмою іпотечного кредитування «єОселя» значно збільшиться.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Подати заявку на отримання іпотечного кредиту під 7% зможуть:
Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року, - пояснює пресслужба.
Зазначається, що у разі бажання придбати житло, яке будується, це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.
Вказується, що перший внесок має становити 20% вартості житла, а строк кредитування становитиме до 20 років.
До речі, військовослужбовці, правоохоронці, медики та педагоги можуть скористатися цією програмою за ще більш вигідними умовами, отримавши іпотечний кредит під 3%.
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