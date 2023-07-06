Смажені молоді кабачки з часниковим соусом

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 0

Коли у магазинах і на прилавках починають з'являтися ніжні молоді кабачки, не проґавте можливості приготувати із них дуже смачну закуску

Складові:

кабачки молоді - 3 шт.

сіль

борошно - 150 г

часник - 2-3 чубчики

кріп

майонез або сметана або натуральний йогурт

чорний мелений перець

духмяний мелений перець

оливкова олія.

Приготування:

Молоді кабачки помийте та наріжте скибками завтовшки приблизно 1 сантиметр.

Посоліть кабачки та залиште на 15-20 хвилин. За цей час із них стече рідина - злийте її.

В окремій тарілці змішайте борошно та такі спеції до свого смаку: сіль, чорний мелений перець, духмяний мелений перець. За бажанням можна додати інші улюблені сушені трави.

Пательню розігрійте, налийте на неї оливкову олію та теж трохи прогрійте. Прикрутіть вогонь до мінімуму. Тепер час смажити кабачки: для цього кожну скибочку кабачка обваляйте у борошні зі спеціями та обсмажте на пательні до золотистого стану.

Підсмажені кабачки перекладіть на паперовий рушник, щоб той увібрав зайву олію.

В окремій тарілці змішайте нарізаний дрібно кріп, часник та майонез (майонез можна замінити натуральним йогуртом або сметаною).

Подавайте кабачки із цим соусом.