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Кременчуцькі патрульні взяли участь у змаганнях з веслування та здобули нагороди

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 135

 

Поліцейські змагалися на човнах «Дракон»

З 29 червня по 2 липня у Житомирі відбувся чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон», у яких взяли участь кременчуцькі поліцейські.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Фейсбук.

— Упродовж змагань патрульні демонстрували спортивну майстерність та незламну жагу до перемоги і показали гарний результат, — йдеться у повідомленні.

 

На чемпіонаті команда «Отаман», за яку виступав заступник командира батальйону патрульної поліції міста Кременчука, капітан поліції Максим Журба, виборола 1-ше місце на дистанції 200 метрів.

А команда «Драгонком», в якій виступала старший лейтенант поліції Надія Шило, виборола почесне 2-ге місце на тій же дистанції.

 

— Щиро вітаємо переможців, призерів та учасників змагань. Пишаємось нашими колегами та бажаємо їм нових спортивних вершин! Разом до Перемоги, — зазначається у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція змагання веслування Житомир
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