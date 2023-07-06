Кременчуцькі патрульні взяли участь у змаганнях з веслування та здобули нагороди

З 29 червня по 2 липня у Житомирі відбувся чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон», у яких взяли участь кременчуцькі поліцейські.
Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Фейсбук.
На чемпіонаті команда «Отаман», за яку виступав заступник командира батальйону патрульної поліції міста Кременчука, капітан поліції Максим Журба, виборола 1-ше місце на дистанції 200 метрів.
А команда «Драгонком», в якій виступала старший лейтенант поліції Надія Шило, виборола почесне 2-ге місце на тій же дистанції.
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