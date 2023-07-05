Садочки Омельницької громади готові приймати дітей

На території Кременчуцького району працює 62 дитячих садочки, і лише два з них готові прийняти дітей найближчим часом. Це дитячій садочок «Казка», розташований у селі Омельник, та Заклад дошкільної освіти Рокитненської гімназії в селі П’ятихатки. Тут завдяки спільній роботі громади та робітників закладів, облаштовані укриття, які відповідають всім вимогам.
Ми побували в дитячих садочках і побачили, що зроблено для прийому дітей.
В Омельницьку сільську територіальну громаду входить понад 20 населених пунктів, в яких мешкає майже п’ять тисяч осіб, з яких дві тисячі — мешканці Омельника. Для комфорту селян тут є клуб, церква, бібліотека, амбулаторія, школа, дитячий садок.
І якщо школа тут працює з минулого року, бо в ній давно облаштоване укриття, то дитячий садок не приймає дітей з початку війни, тобто з лютого 2022 року.
Але потреба в ньому велика, бо в селі 51 дитина, з яких дві — переміщені особи.
Але з початку навчального року режим зміниться. Садочок буде працювати повний робочий день, хоча обідати діти, як і раніше, будуть у підвальному приміщенні, щоб під час тривоги не турбувати малечі й не відволікати від їжі.
Робота садочка стала можливою після обладнання і здачі укриття. Зараз тут комфортно, є все для дітей: багато іграшок, зона для занять.
Повз стін стоять дитячі ліжка. Окремо обладнані два біотуалети й умивальник. Є обігрівачі, запас води.
У П’ятихатках у дошкільному структурному підрозділу Рокитненської гімназії садочок розрахований на 30 вихованців. З 10 липня тут знов зазвучить дитячій сміх, бо саме з цього дня садочок почне працювати після тривалої перерви. 14 дівчат та хлопців прийдуть в його затишні стіни.
Садочок насправді дуже гарний. Тут дві відремонтовані групи молодша від 3 рочків і старша з 5 рочків. В них багато іграшок, встановлені зручні триярусні ліжка. Є спортивна зала.
На стінах 3-Д малюнки, інтерактивні дошки для занять. Їдальня з дуже зручними столиками й новий санвузол.
Територія дошкільного закладу дуже затишна, багато троянд, зелені дільниці, на яких стоять гойдалки, драбинки, павільйони.
Заклад працювали навіть у карантин при масковому режимі, але 24 лютого 2022 року зупинив роботу. І ось нарешті садочок відкривається знов!
Ми спустилися до укриття, розрахованого на 50 міст. В цей час там перебували всі працівники, бо була тривога.
Укриття поділене на п’ять зон: ігрова, зона для занять, зона для сну з ліжками для дітей. В окремій зоні біотуалети та рукомийник. Тут є пожарна сигналізація, аптечка, запас води.
Голова Омельницької громади Андрій Пирог підкреслив, що до 30 липня обов’язково облаштують укриттями всі навчальні об’єкти громади: дві школи, гімназію, ліцей, заклад ІРЦ, всі три садочки. У двох вже є стаціонарні сховища, в третій закупили модульне укриття.
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