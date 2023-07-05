Книга, написана студентами Кременчуцького льотного коледжу, зберігається в Британській національній бібліотеці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 275

Перша збірка під назвою «Війна увірвалася в наші серця» сповнена щирими розповідями здобувачів освіти і випускників льотного коледжу

Про те, як народилася ідея випуску цієї книги, хто є авторами і як вона потрапила до Британії, «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла завідувач клубу льотного коледжу Тетяна Булат. Саме вона, а також Володимир Євгенович Шевченко, очільник творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, є ідейними натхненниками цієї книги.

— Ідея з’явилася спонтанно, під час чергової повітряної тривоги. Ми разом з учасниками Народного вокального гурту «Крила» пішли у бомбосховище. Я їм розповіла про творчий проєкт спілчан НСЖУ, збірку «Крізь морок війни. Кременчук», присвячений річниці захисту України від повномасштабного вторгнення рашистів, а також запропонувала спробувати самим стати авторами й розповісти про те, що болить … — каже Тетяна Григорівна.

Всі шестеро присутніх курсантів відгукнулися і почали працювати. Хтось писав прозою, хтось віршами, але всі твори були просочені болем, викликаним російською агресією.

«Як таке могло статися? Що призвело до того, щоб почалася війна», — питає Маргарита Капцевич, курсантка третього курсу у своєму оповіданні під назвою «Брат». В ньому весь біль від співвідношень з двоюрідним братом, який жив у рф і стверджував, що «росія звільняє українські міста від нацистів».

Курсант другого курсу Олексій Волошин в оповідання «Сину, прокидайся, війна…» вклав свої думки про жахливі події 2022-2023 року.

Випускник коледжу Владислав Біденко, який живе і працює в Чехії, згадує перші місяці життя, коли над головою рвалися снаряди.

Дмитро Ходін, курсант четвертого курсу, очільник Ради курсантів і студентів коледжу, написав оповідання «Перший крок» та вірші «Коли закінчиться війна», «Московитам».

«Щаслива доля змінилась за мить — забрали дитину у матері вбить…», — пише Вероніка Капустинська, студентка другого курсу.

Читаєш ці твори, і серце наповнюється жахом від того, що їх автори — наші діти! Вони вже знать про війну не з книжок. Вони вже пережили страшні бомбардування та загибель знайомих або близьких людей…

…Завершальним акордом збірки стало оповідання Тетяни Булат «Відкрите небо», присвячене пам’яті Героя України, Олега Гегечкорі, випускника коледжу, який віддав своє життя в боротьбі за свободу рідної Неньки.

— Над книгою ми працювали ночами, тому що вдень часу не було. Всі автори книги — творчі курсанти, учасники Народного вокального гурту «Крила», який бере участь у багатьох конкурсах та фестивалях. Тому вдень ми проводимо репетиції, і тільки вночі можемо знайти час для інших справ, — каже Тетяна Григорівна.

Після того, як робота була виконана, жінка показала її директору коледжу Руслану Петровичу Яковлеву. Він знайшов можливість і гроші, щоб була надрукована книга.

Вона побачила світ у роковини війни.

Всіх авторів нагородили Грамотами Національної спілки журналістів України. Крім того, завдяки спілці НСЖУ, книгу представили на розгляд журі Всеукраїнського творчого конкурсу «Українська мова — мова єднання».

— Зараз ми чекаємо результатів і дуже сподіваємося, що станемо Дипломантами конкурсу, — каже Тетяна. — Для авторів книги це справжня мрія.

Ще одна гордість авторів — знаходження книги у Британській національній бібліотеці.

Це сталося завдяки проєкту першої леді країни Олени Зеленської «Українська книжкова поличка», в рамках якої по всіх бібліотеках світу встановлюють полички з українською літературою.

— При друку один із примірників книги передається у бібліотеку Верховної Ради. Саме там Олена Зеленська і помітила роботу наших курсантів. Книга пройшла відбір і була направлена до Британської національної бібліотеки. Там вона знаходиться зараз на поличці з іншими українськими книгами.

«Війна увірвалася в наші серця» — це перша збірка, яка планує стати серією. Студенти й курсанти коледжу вже працюють над другою книгою під назвою «Мої крила». До неї увійдуть вірші та оповідання про тих, хто дає крила і надихає на подальше життя.