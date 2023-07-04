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Еталон стійкості: ексгендиректор Ferrexpo Джим Норт про роботу компанії під час війни

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 116 Партнерський проєкт

 

Колишній генеральний директор гірничої компанії Ferrexpo, яка має активи в Полтавській області, Джим Норт розповів про роботу підприємств під час війни, враження від стійкості українців і допомогу сім’ям загиблих співробітників

30 червня Джим Норт полишив пост директора Ferrexpo, який обіймав 3 роки — з 2020-го як виконуючий обовʼязки та з 2022-го як генеральний директор швейцарської гірничої компанії Ferrexpo. Про зусилля, яких докладала компанія після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року, він розповів в інтервʼю  thisismoney.co.uk, який є частиною британського видання Daily Mail передає espreso.tv.

Джим Норт зазначив, що 2020 і 2021 роки були «найкращими роками» для компанії, а повномасштабне вторгнення, яке розпочалось через 10 днів після його офіційного призначення, загальмувало багато планів. 

«Росія кидала на Україну всі сили й атакувала з усіх боків. На початку повномасштабного вторгнення ми збиралися кожні чотири години, щоб обговорити ситуацію та розглянути різні сценарії та варіанти розвитку подій», — поділився Джим Норт. 

Фактично в одну ніч активи Ferrexpo були змушені переорієнтувати свою діяльність та експортні маршрути після того, як чорноморський порт Південний, через який компанія раніше експортувала приблизно половину залізорудної продукції, було закрито. 

Труднощі продовжилися і минулої зими 2022-2023 років, коли російські ракети нещадно руйнували енергосистему України, намагаючись зруйнувати моральний дух українців та заморозити їх. 

«Це була серйозна проблема — не лише з точки зору бізнесу, але й для місцевих громад. Усі наші співробітники проживають у громадах навколо виробництва, тож перспектива пережити зиму з мінімальними потужностями електрогенерації та переконатися, що всі мають тепло в домівках, були одними з найважчих для розвʼязання проблем», — зазначив Джим Норт. 

Станом на 30 червня 2023 року, боронячи Україну, загинули 25 співробітників Ferrexpo.

«Ми зробили все можливе, щоб підтримати їхні сім’ї, але ми не можемо виправити такі речі. Не можу навіть уявити, наскільки це жахливо — втратити члена родини, який захищав свою країну. Я пишаюсь і поважаю усіх, хто виявив стійкість і боровся із загрозою, що нависла над головою. Знову і знову надзвичайні співробітники Ferrexpo в Україні сповнювали моє серце гордістю», — прокоментував він. 

Колишній керівник розповів про проєкти допомоги переселенцям, гуманітарні ініціативи компанії, обсяг яких наближається до 20 мільйонів доларів США, а також підтримку Збройних сил України у забезпечення оборони рідної землі. 

Після початку повномасштабного вторгення Джим Норт неодноразово відвідував Україну. Востаннє — у лютому 2023 року. Хоча шлях із Лондону до Горішніх Плавнів на Полтавщині, де розташовані підприємства компанії, нелегкий, він вважає такі поїздки важливими. 

«Люди, які працюють в Україні, дуже цінують, коли ми відвідуємо виробництво. Звичайно,  їх можна підтримувати з-за кордону, але для підвищення морального духу — обовʼязково варто зустрічатися особисто», — говорить він.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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