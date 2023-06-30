Військовий з Кременчуччни Олег Разно отримав нагороду від Залужного «Золотий хрест»

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Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного отримав мешканець с. Запсілля – Олег Олександрович Разно.

За сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки.

Військовий з Кременчуччини Олег Разно 12 березня 2015 року пішов добровольцем до лав ЗСУ та протягом року брав участь у осійсько-українській війні. У 2019 році знов пішов боронити кордони України і по цей день продовжує нести службу у військовій частині А0693, 54 бригада, 25 батальйон «Київська Русь».

- Дякуємо Олегу Олександровичу за мужність та героїзм! Пишаємося Зичимо подальших успіхів та звершень! Разом до Перемоги”, - йдеться у повідомленні Омельницької територіальної громади.