Сьогодні Всесвітній день біженців — 8 млн українців були змушені покинути свої домівки через війну

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 90

Вторгнення російської армії викликало хвилю біженців з України, більшість з яких прийняли країни ЄС

Від початку широкомасштабного вторгнення росії мільйони наших співгромадян були змушені покинути свої домівки у пошуках безпеки як всередині України, так і за її межами. Понад 8 мільйонів українців стали біженцями. Понад 5 мільйонів — подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх європейських країнах.

Про це написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що це офіційні дані Агентства ООН у справах біженців, станом на кінець травня.

Найбільшу кількість громадян України прийняли держави ЄС, зокрема, Польща, Німеччина, Чехія. Сповідуючи принципи, проголошені Конвенцією про статус біженців, європейські країни внесли зміни у своє законодавство, щоб підтримати українців у цей нелегкий час.

У березні 2022 року Рада ЄС вперше у своїй історії застосувала Директиву про тимчасовий захист (2001/55/ЄC). Тимчасовий захист надає доступ до права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної та медичної допомоги.

Таке рішення стало сигналом цілому світу, що Україна та її громадяни не залишилися наодинці зі своїми проблемами.

— Вдячні всім державам, які не лише гостинно прийняли українців, надали прихисток, відчуття безпеки, а й всіляко допомагають нашій країні в боротьбі з ворогом! Упевнений, разом з міжнародними партнерами обов’язково переможемо і наші громадяни, які змушені були виїхати за кордон, повернуться додому для відбудови мирної та процвітаючої України, — зазначив омбудсман.

Цей день заснований ООН на честь сили й мужності людей, які були змушені залишити рідний дім, рятуючись від воєн, переслідувань, насильства або стихійних лих. Це — нагода з розумінням ставитися до проблем таких людей та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя.

28 липня 1954 року була ухвалена Конвенція про статус біженців, до якої відтоді приєдналися 145 держав. Україна зробила це 10 січня 2001-го року. Конвенцією передбачені підстави визнання біженцями, статус біженців, їхні права та обов’язки.