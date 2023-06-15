16 червня від зупинки «Вул. Якова Петруся» на Молодіжний їздитиме менше тролейбусів

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 196

Завтра, 16 червня, з 8.00 до 17.00 тролейбуси від зупинки «Вул. Якова Петруся» на Молодіжний курсуватимуть на автономному русі. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, причина – проведення ремонтних робіт АТ «Полтаваобленерго».

До НПЗ протягом всього дня (за своїм звичайним графіком) курсуватимуть автобуси по маршруту №25 та тролейбуси за маршрутом №6. Також 8 тролейбусів по маршруту №2 їздитимуть до НПЗ вранці до 8.40 та у другій половині дня з 14.30.

Протягом дня по повному маршруту до зупинки «Вул. Молодіжна» працюватимуть 14 тролейбусів. Решта тролейбусів рухатиметься до зупинки «Вул. Якова Петруся».

Роботу автобусів на маршрутах, що курсують в напрямку Молодіжіного, посилять.

Враховуйте зазначену інформацію при плануванні поїздок.