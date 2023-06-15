Перереєстрація автомобілів в Україні стала зручнішої — тепер експертний огляд не обов’язковий

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 217

Відтепер переоформити автівку на іншого власника у сервісному центрі МВС стало не тільки зручніше та швидше, а й значно дешевше.

Після поділу процедури обов’язкової перереєстрації авто в Україні на експертний огляд автомобіля та власне перереєстрацію в уряді вирішили піти далі й скасувати обов’язковий експертний огляд при перереєстрації автомобілів в Україні.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, про відповідні нововведення йдеться у постанові Кабміну «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів». Винятком буде лише для вперше ввезених з-за кордону автівок, які все ж таки доведеться перевіряти.

— Уряд України ухвалив постанову, яка визначає, що під час перереєстрації транспортного засобу (вживаного) проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-за кордону вперше. Для купівлі-продажу автомобіля необхідно: записатися в електронну чергу на конкретно визначену дату й час та отримати послугу, витративши лише близько 25 хв, — написав він у Телеграм-каналі.

Раніше перед перереєстрацією був потрібний обов’язковий експертний огляд, який займав певний час та за який потрібно було сплачувати.

Заступник Міністра внутрішніх справ України наголосив, що за бажанням продавця або покупця можна проводити експертне дослідження транспортного засобу та реєстраційних документів до нього. Втім, тепер ця процедура не є обов’язковою.

Водночас у МВС попередили про ризики, які тягне за собою відмову від процедури обов’язкової перевірки авто. Так, з певною періодичністю Сервісні центри МВС знаходять автомобілі з перебитим або знищеним VIN-номером.

При цьому можна відзначити, що саме скасування обов’язкової експертизи нарешті зробить послугу онлайн-перереєстрації автомобіля зручнішою і дозволить швидше впровадити її в Дію. Так, для покупки авто потрібно буде два телефони — покупця та продавця, після чого номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію авто можна буде забрати у найближчому Сервісному центрі МВС.