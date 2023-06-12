Мітинг у Празі у підтримку України: кременчужанка взяла участь та розповіла подробиці

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 453

Такі акції в Празі на підтримку Україні відбуваються регулярно

10 червня у столиці Чехії, на Староміській площі, відбувся мітинг на підтримку України після підриву Каховської ГЕС. На цьому мітингу побувала кременчужанка Дар’я Стеценко, зробила фото та розповіла подробиці «Кременчуцькому Телеграфу».

Мітинг тривав дві години. У ньому взяли участь не лише наші громадяни, а й громадяни Чехії, Словаччини, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Загалом були присутніми близько 1 тисячі людей, від найменших до найстарших.

— Усі вони зібралися підтримати нашу країну та показати всьому світу нашу незламність, силу та характер. Кожен присутній висловив свою підтримку постраждалим та подякував ЗСУ. Вуста мітингувальників промовляли безсмертні національні гасла, співали українські пісні, та цитували вірші нації. Також на мітингу пролунали Шевченківський «Заповіт» у чеській інтерпретації та авторські вірші українців , — розповіла Дар’я.

Також на мітингу була присутня велика діаспора українських студентів гуманітарних та математичних факультетів Карлового університету. Більшість з них за сумісництвом навчаються у відомих українських університетах.

Українці принесли на мітинг прозорий посуд з водою та іграшками всередині них, таким чином вони інсценували життя втоплених. Усі ходили із символікою України в руках, на одязі, також багато людей тримали розписані плакати.

Організатором цього мітингу була ГО Hlas Ukrajiny. За словами Дар'ї Стеценко такі акції проводяться не вперше.

— Усе залежить від гостроти подій в Україні. В середньому в місяць може бути 2-3 мітинги, звісно, що, зважаючи, на обставини, — розповіла Дар’я.

Також усі охочі за кордоном завдяки мітингу отримали змогу допомогти українцям. Оскільки були прорекламовані фонди в які можна задонатити кошти на допомогу нашій країні, а також був благодійний рахунок.

— Це великий біль для усіх нас, для нашої землі, нашого народу, наших сімей… Але ми живемо з вірою в краще і тому боремося, віримо в ЗСУ, виходимо на мітинги в різних куточках світу, допомагаємо фінансово та ментально кожному, хто цього потребує. І в цьому наша сила! — зазначила Дар’я.