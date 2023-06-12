Мітинг у Празі у підтримку України: кременчужанка взяла участь та розповіла подробиці

10 червня у столиці Чехії, на Староміській площі, відбувся мітинг на підтримку України після підриву Каховської ГЕС. На цьому мітингу побувала кременчужанка Дар’я Стеценко, зробила фото та розповіла подробиці «Кременчуцькому Телеграфу».
Мітинг тривав дві години. У ньому взяли участь не лише наші громадяни, а й громадяни Чехії, Словаччини, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Загалом були присутніми близько 1 тисячі людей, від найменших до найстарших.
Також на мітингу була присутня велика діаспора українських студентів гуманітарних та математичних факультетів Карлового університету. Більшість з них за сумісництвом навчаються у відомих українських університетах.
Українці принесли на мітинг прозорий посуд з водою та іграшками всередині них, таким чином вони інсценували життя втоплених. Усі ходили із символікою України в руках, на одязі, також багато людей тримали розписані плакати.
Організатором цього мітингу була ГО Hlas Ukrajiny. За словами Дар'ї Стеценко такі акції проводяться не вперше.
Також усі охочі за кордоном завдяки мітингу отримали змогу допомогти українцям. Оскільки були прорекламовані фонди в які можна задонатити кошти на допомогу нашій країні, а також був благодійний рахунок.
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