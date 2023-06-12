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10% укриттів у Кременчуцькому районі не готові приймати громадян, — РВА

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 279

На Кременчуччині завершилася комплексна перевірка споруд цивільного захисту

У Кременчуцькому районі завершили комплексна перевірка споруд цивільного захисту, який проводила комісія, створена РВА. За її результатами 10% укриттів — не готові приймати громадян. Про це сьогодні, 12 червня, під час апаратної наради повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

— На території Кременчуцького району — 652 укриття. Це бомбосховища, протирадіаційні та найпростіші укриття. З них 586 — готові приймати громадян, — розповів Олег Лєднік. — 10% — не готові. Водночас Кременчуцький район показав найкращі показники на Полтавщині. 

Начальник РВА зазначив, що нині також триває ремонт у 16 укриттях району. 

Нагадаємо, комплексна перевірка укриттів розпочалася на Кременчуччині 5 червня. До складу комісії увійшли заступники начальника КРВА, представники ДСНС, поліції та Держпродспоживслужби. 

Зазначимо, що найбільше укриттів та сховищ є на території Горішніх Плавнів — 178, у Кременчуці — 120, у Глобиному — 70, у Градизьку — 22.

 


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: укриття Кременчуцький район перевірка
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