10% укриттів у Кременчуцькому районі не готові приймати громадян, — РВА

У Кременчуцькому районі завершили комплексна перевірка споруд цивільного захисту, який проводила комісія, створена РВА. За її результатами 10% укриттів — не готові приймати громадян. Про це сьогодні, 12 червня, під час апаратної наради повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Начальник РВА зазначив, що нині також триває ремонт у 16 укриттях району.
Нагадаємо, комплексна перевірка укриттів розпочалася на Кременчуччині 5 червня. До складу комісії увійшли заступники начальника КРВА, представники ДСНС, поліції та Держпродспоживслужби.
Зазначимо, що найбільше укриттів та сховищ є на території Горішніх Плавнів — 178, у Кременчуці — 120, у Глобиному — 70, у Градизьку — 22.
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