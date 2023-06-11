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Чорне море почало опріснюватися через підрив Каховської ГЕС

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 128

 Солоність води в районі Одеси нижче норми майже в три рази

Через підрив росіянами Каховської ГЕС почало опріснюватися Чорне море.  Як повідомили у Держекоінспекціі Південно-Західного округу, в районі Одеси солоність води нижче норми майже втричі.

 

Так, 10 червня фахівці інспекції відібраіли проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.

За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення.

Нова Дофінівка (243 причал):

  • завислі речовини - в 1,6 рази;
  • залізо загальне - в 9 разів;
  • солоність нижче норми в 2,7 рази.

Ланжерон:

  • залізо загальне - в 5,2 рази;
  • солоність нижче норми в 2,9 рази.

16 ст. Великого фонтану:

  • завислі речовини - в 1,1 рази;
  • залізо загальне - в 3,4 рази;
  • солоність нижче норми в 2,9 рази.  

 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: Чорне море Каховська ГЕС екологія Держекоінспекція
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