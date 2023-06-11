Чорне море почало опріснюватися через підрив Каховської ГЕС

Через підрив росіянами Каховської ГЕС почало опріснюватися Чорне море. Як повідомили у Держекоінспекціі Південно-Західного округу, в районі Одеси солоність води нижче норми майже втричі.
Так, 10 червня фахівці інспекції відібраіли проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.
За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення.
Нова Дофінівка (243 причал):
Ланжерон:
16 ст. Великого фонтану:
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