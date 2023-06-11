Чорне море почало опріснюватися через підрив Каховської ГЕС

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Солоність води в районі Одеси нижче норми майже в три рази

Через підрив росіянами Каховської ГЕС почало опріснюватися Чорне море. Як повідомили у Держекоінспекціі Південно-Західного округу, в районі Одеси солоність води нижче норми майже втричі.

Так, 10 червня фахівці інспекції відібраіли проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану.

За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення.

Нова Дофінівка (243 причал):

завислі речовини - в 1,6 рази;

залізо загальне - в 9 разів;

солоність нижче норми в 2,7 рази.

Ланжерон:

залізо загальне - в 5,2 рази;

солоність нижче норми в 2,9 рази.

16 ст. Великого фонтану:

завислі речовини - в 1,1 рази;

залізо загальне - в 3,4 рази;

солоність нижче норми в 2,9 рази.

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