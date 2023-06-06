Євро дешевшає: де в Кременчуці можна вигідно обміняти валюту 6 червня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1

У вівторок, 6 червня, Національний банк України змінив тренд та повернувся до пониження офіційного курсу валют. У порівнянні з вчорашнім днем офіційний курс євро знизився одразу на 25 копійок, а курс польського злотого НБУ понизився лише на копійку. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валют на це відреагував по різному. У Кременчуці вже з’явилися банки, які приймають долар США за курсом нижче за офіційний – по 36,50 за $1 (офіційний курс НБУ 36,54 грн за $1).

Долар сьогодні можна здати та придбати у банках за найвигіднішим курсом на 10 копійок дорожче. А от євро навпаки у купівлі подешевшав на 10 копійок. Польський злотий сьогодні можна здати на 5 копійок дорожче, ніж учора. А курс купівлі не змінився.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують - по 36,50 — 37,10 грн,

продають - по 37,20 — 37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (37,10 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у Райффайзенбанку (37,20 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують - по 39,25 — 40,00 грн,

продають - по 40,25 — 41,00 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (40,00 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (40,25 грн).

З лотий

купують по 8,22 — 8,65 грн,

продають - по 8,87 — 9,00 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Полтава-Банку (8,65 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку (8,87 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 6 .0 6 .2023 року: