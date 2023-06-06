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Кременчужан кличуть на виставу «Білосніжка», яка розповість про боротьбу добра і зла

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 83

 

Білосніжка, принц та гноми об'єднаються, щоб протистояти злій королеві та забезпечити перемогу справедливості

10 червня о 17.00 у Міському палаці культури зазирніть у казку та проживіть пригоди разом з Білосніжкою, принцом та гномами!

Відвідайте захопливу виставу для дітей та дорослих «Білосніжка», яка перенесе вас у світ дитинства і незабутніх моментів та допоможе відчути насиченість казкового світу.

Ця вистава розповість про боротьбу двох сил: добра і зла. Білосніжка, принц та гноми об'єднаються, щоб протистояти злій королеві та забезпечити перемогу справедливості.

Відчуйте магію сюжету, яка затягне вас у світ неймовірних пригод та зачарує вашу уяву, допоможе розкрити таємниці глибин вашої душі та знайти відповіді на запитання, що живуть у вашому серці.

Після перегляду «Білосніжки» ви зможете легко орієнтуватися в складних лабіринтах реальності, засвоївши мудрість цієї неймовірної казки.

Виставу ставить драматичний театр «Різдво», переможець міжнародних та всеукраїнських фестивалів театрального мистецтва. Режисер – Олена Цівінська.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість – 100-150 грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вистава МПК
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