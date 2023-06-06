Кременчужан кличуть на виставу «Білосніжка», яка розповість про боротьбу добра і зла

Білосніжка, принц та гноми об'єднаються, щоб протистояти злій королеві та забезпечити перемогу справедливості
10 червня о 17.00 у Міському палаці культури зазирніть у казку та проживіть пригоди разом з Білосніжкою, принцом та гномами!
Відвідайте захопливу виставу для дітей та дорослих «Білосніжка», яка перенесе вас у світ дитинства і незабутніх моментів та допоможе відчути насиченість казкового світу.
Ця вистава розповість про боротьбу двох сил: добра і зла. Білосніжка, принц та гноми об'єднаються, щоб протистояти злій королеві та забезпечити перемогу справедливості.
Відчуйте магію сюжету, яка затягне вас у світ неймовірних пригод та зачарує вашу уяву, допоможе розкрити таємниці глибин вашої душі та знайти відповіді на запитання, що живуть у вашому серці.
Після перегляду «Білосніжки» ви зможете легко орієнтуватися в складних лабіринтах реальності, засвоївши мудрість цієї неймовірної казки.
Виставу ставить драматичний театр «Різдво», переможець міжнародних та всеукраїнських фестивалів театрального мистецтва. Режисер – Олена Цівінська.
Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість – 100-150 грн.
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