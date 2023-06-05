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5 жителів Полтавщини загинули минулого тижня під час 42 надзвичайних подій

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 330

 

Оперативна інформація по області від ДСНС

З 29 травня по 4 червня на Полтавщині відбулися 42 небезпечні події, серед яких 36 пожеж і 1 виявлений боєприпас.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області, внаслідок цих подій:

  • врятовано — 2;
  • загинули — 5;
  • постраждали -10, серед яких 1 дитина.

З початку року на території області знешкоджено 52 артснаряди, 169 мінометних мін, 4 ФАБ-50, 6 ручних гранат часів минулих війн, залишки ракети. Станом на 5 червня виявлені та не знешкоджені боєприпаси відсутні.

Раніше ми писали, як минула доба на Кременчуччині.


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ГУ ДСНС у Полтавській області статистика оперативна інформація статистика смертей
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