5 жителів Полтавщини загинули минулого тижня під час 42 надзвичайних подій

З 29 травня по 4 червня на Полтавщині відбулися 42 небезпечні події, серед яких 36 пожеж і 1 виявлений боєприпас.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області, внаслідок цих подій:
З початку року на території області знешкоджено 52 артснаряди, 169 мінометних мін, 4 ФАБ-50, 6 ручних гранат часів минулих війн, залишки ракети. Станом на 5 червня виявлені та не знешкоджені боєприпаси відсутні.
Раніше ми писали, як минула доба на Кременчуччині.
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