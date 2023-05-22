5 червня Михайло Грицкан дасть у Кременчуці концерт у супроводі музичного гурту «Гранд»

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5 червня Михайло Грицкан приїде до Кременчука з благодійним Всеукраїнським концертним туром «Воля» у супроводі музичного гурту «Гранд». Виступ відбудеться о 19.00 у Міському палаці культури.

Заслужений артист України Михайло Грицкан – улюбленець жінок та свій серед чоловіків. У репертуарі співака більш ніж 300 пісень, написаних в різних стилях. Усі його пісні відрізняються сильними текстами і яскравими мелодіями, а особливий оксамитовий тембр голосу та надзвичайна харизма візьме вас в полон і вже ніколи не відпустить.

Кожен концерт Михайла Грицкана – це ніби довгоочікувана тепла зустріч у родинному колі з улюбленими піснями «Без тебе», «Наше кохання», «Обійму», «Ти саме та», «Мамина пісня», а також з прем’єрами нових пісень, написаних під час війни: «Захищай Україну», «Грішник», «Військовий медик», «Цілуй і нічого не бійся», «Ангели землі», «100 тисяч кроків», «Воля».

З перших днів повномасштабного вторгнення в Україну Михайло Грицкан веде активну благодійну концертну діяльність. Багато обладнання, коштів, авто було передано на передову. І в цей непростий для кожного з нас час ця зустріч потрібна, як ніколи, тому що в Україні пісня завжди підіймала дух, давала силу і віру в нашу перемогу. Михайло наголошує, що боротьба за волю України триває не одне століття, бо «краще ніж воля, нічого нема»! Але саме зараз ми з вами є свідками зародження нової української культури, зокрема музичної. Зараз, як ніколи, важливо популяризувати українську пісню, бо це наша душа.

Хіти Михайла підкорили не одне серце, а творчість артиста близька і зрозуміла кожному слухачеві. Головний секрет успіху співак бачить в особливій щирості, з якою виконує не просто пісні, а історії з життя. Кожен з вас обов'язково знайде себе в його піснях.

- Головне – не те, з яким настроєм люди прийшли на концерт, а те, з яким вони виходять… Найважливіше, щоб у них горіли очі й на обличчі сяяла посмішка. Адже пісня – ліки для душі, які можливо отримати лише на концертах, - переконаний співак.

У рамках туру «Воля» концерти відбудуться у 40 містах України. Під час кожного концерту буде проходити благодійний аукціон, кошти від якого в повному обсязі будуть передані на потреби ЗСУ.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість — 290-590 грн. Замовити також можна онлайн.