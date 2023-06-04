Хокеїсти «Кременчука» 2010 вперше у своєму житті виграли турнір

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 263

На льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці відбувся Відкритий Кубок Полтавської області. Змагання проходили протягом двох днів 20 та 21 травня, за підтримки керівник Відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Полтавській області Сергія Мазура.

Участь у змаганнях взяли команди ХК «Кременчук» (тренер Олександр Селютін), дві київські команди «Крижинка» та «Сокіл», «Морські Вовки» з Одеси та «Дніпро». За два дні команди зіграли мі собою.

Вперше у своїй історії хокеїсти «Кременчука» 2010 стала переможцем турніру. Команда виграла усі 4 гри та стала переможцем турніру.

- Була дуже запекла боротьба з рівними суперниками, кожен з яких гідний завоювати 1 місце. Нам десь пощастило, десь це був результат клопіткої тренувальної роботи. Для нашої команди це особливі змагання. Адже це перші змагання, які були організовані батьківським оргкомітетом. Також ці змагання стали першими у яких ми перемогли. За 3,5 роки, які я працюю з командою, це перші змагання на яких ми так вдало виступили. Для наших дітей та батьків це приємна особливість цих змагань. Такі турніри важливі для популяризації хокею та щоб більш молодші хлопці мали змогу приєднатися до нашої великої хокейної родини та зайнятися хокеєм у Кременчуці, - розповів тренер кременчуцької команди Олександр Селютін.

За словами тренера, змагання організували батьки. За оцінками тренерів команд-учасниць турнір був організований на вищому рівні. Всі анонси, плакати, турнірні таблиці та розклади ігор були підготовлені батьками. Вони також волонтерили та допомагали завести та вивести команди.

- Усі діти отримали пам’ятні медалі, які були цікавої форми – мапа України зі стрічкою у вигляді вишиванки. Після кожної гри визначали кращого гравця матчу. А кожна дитина отримала диплом за участь у турнірі та отримали солодкі подарунки. На нагородженні був присутній керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік та заступник голови Відокремленого підрозділу ФХУ у Полтавській області Геннадій Курілов, - додав тренер ХК «Кременчук» 2010 Олександр Селютін.

Турнірна таблиця турніру Kremen Cup: