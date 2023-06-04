У Стрільців буде можливiсть для корекцiї долi, а Козероги – на порозi великих змiн: гороскоп на 5-11 червня

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 1 411

Овен (21.03-20.04)

Справи, які ви почнете на цьому тижнi, можуть «розвалитися» без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самi i не «заводьте» марно оточуючих. Вiдпочиньте i вiдновiть сили, якщо є можливiсть. У середу новi знайомства можуть отримати неприємне продовження, отже обмежте контакти i захищайтеся вiд сторонньої дiї. У п`ятницю ви зможете досягти прихильностi долi, але у вiдповiдь вiд вас буде потрiбно чимало – набратися рiшучостi для серйозного кроку. Субота може бути пов`язана з одкровеннями й отриманням нових знань. Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: 6.

Телець (21.04-21.05)

Намагаючись звернути гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати i переоцiнити свої сили. Бiльше цiкавтеся проблемами своїх колег i пiдлеглих – тодi вашi зусилля не пропадуть дарма. Вiд ситуацiї, що склалася, ви, згiдно з прогнозом зiрок, тiльки виграєте. Не треба звинувачувати себе в тому, що змiнилися взаємини з деякими колегами, адже вашим успiхам тепер можна тiльки позаздрити, а люди такi слабкi... Настає вдалий час для тих, кому необхiдно перейти на нову роботу. Сприятливi днi: 6, 8; несприятливi: 11.

Близнюки (22.05-21.06)

Цього тижня вам необхiдно твердо встати на ноги i почати масштабний наступ практично у всiх життєвих сферах. Пiдтримка начальства або вищих iнстанцiй дозволить позбутися ворожнечi i iнтриг. У четвер вас порадують новини. У суботу зiрки передбачають вам тотальну зайнятiсть: ви самi не залишите собi нi хвилини вiльного часу, будуючи плани i ставлячи перед собою новi цiлi. А ось недiлю краще цiлком присвятити повноцiнному вiдпочинку. Сприятливi днi: 7, 10; несприятливi: 8.

Рак (22.06-22.07)

Цього тижня можна порадiти вашим кар`єрним успiхам. Ви оточенi людьми, якi готовi багато чого зробити для вас i разом з вами – але тiльки не за вас. Понедiлок вдалий для поїздок i подорожей, вiдряджень i переїздiв. Цього дня вам знадобляться такi якостi, як терплячiсть, стриманiсть i розсудливiсть. У вiвторок ймовiрне надходження нової iнформацiї, яка зацiкавить вас. Друга половина тижня буде спокiйнiша i гармонiчнiша. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 6.

Лев (23.07-23.08)

Цього тижня не слiд робити зайвих рухiв. Суєта лише втомить, спокiй же допоможе багато в чому розiбратися. Побережiть здоров`я, але не розслабляйтеся зовсiм. У середу не дивуйтеся думкам фiлософського характеру – цей день налаштовує до роздумiв i духовного зростання. У п`ятницю можливе тертя у вiдносинах з дiловими партнерами не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрастi заспокояться, i візьміть iнiцiативу в свої руки. Сприятливi днi: 7, 11; несприятливi: 8.

Діва (24.08-23.09)

Будьте передбачливi, не переоцiнюйте своїх можливостей на початку тижня. У понедiлок вам може здатися, що ви зi всiм впораєтеся, але результати дня, ймовiрно, розчарують вас. Тиждень сприятливий для дiлових поїздок, зустрiчей i подорожей. У четвер вам просто необхiдно прислухатися до голосу своєї iнтуїцiї: вона пiдкаже вам, як правильно зробити вибiр. Цього дня ви зможете легко вирiшити будь-яку проблему самостiйно. У суботу варто не тiльки планувати, але й починати реалiзовувати задумане. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 7.

Терези (24.09-23.10)

Цього тижня успiх супроводжуватиме вас. Придiлiть собi бiльше часу. Зараз можна дозволити собi багато чого – навiть раптову змiну iмiджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службi – за умови, що ви проявите мудрiсть i дипломатичнiсть. У понедiлок прагнiть уникати конфлiктної ситуацiї. У вiвторок краще не потрапляти на очi начальству, а важливу розмову бажано запланувати на четвер. У п`ятницю не варто ризикувати: бережiть здоров`я, спробуйте дотримуватися обережностi. Сприятливi днi: 5, 6; несприятливi: 8.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цього тижня у вас може з'явитися прiрва iдей i проєктiв, проте бiльшiсть з них, ймовiрно, виявиться нежиттєздатними i вiдiрваними вiд реальностi. У четвер у вас може з`явитися бажання почати все спочатку: або ви вирiшите кардинально змiнити iмiдж, або перебудувати будинок, або безжально викинути все, що копилося роками. П`ятниця може вас порадувати несподiваними прибутками або знахiдками. У суботу з`явиться можливiсть застосувати теоретичнi знання на практиці – i результати вельми порадують вас. Сприятливi днi: 5, 7; несприятливi: 9.

Стрілець (23.11-21.12)

На цьому тижнi з`явиться реальна можливiсть для корекцiї своєї долi, внесення в неї чогось нового, незвичайного. Довiртеся голосу своєї iнтуїцiї – i вона вас не пiдведе. Якщо у своїх планах ви придiлите належну увагу iнтересам дiлових партнерiв, це сприятливо вiдобразиться на вашому авторитетi. Високий творчий потенцiал, але чи є час його реалiзувати? Намагайтеся не зв`язувати себе нiякими обiцянками – будьте обережнiшi, щоб уникнути непорозумiнь. Якщо ви збираєтеся у вiдпустку, то її добре провести в комфортному для вас мiсцi. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 6.

Козеріг (22.12-20.01)

За всiма ознаками, ви на порозi великих змiн. Настає складний i вiдповiдальний тиждень. Деякi представники знаку зважаться на кардинальну змiну зовнiшнього вигляду: якщо зробити це з розумом, то таке рiшення, поза сумнiвом, пiде тiльки на користь. У четвер багато чого може дратувати i виводити з себе, i упоратися з емоцiями буде непросто. Подбайте, щоб вiд прояву почуттiв не постраждали оточуючi. У п`ятницю краще узяти iнiцiативу у свої руки, швидко ухвалювати рiшення i доводити розпочате до кiнця. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 8.

Водолій (21.01-19.02)

Цього тижня ваша активнiсть буде близька до критичної. Стримайте нетерпiння – вiд цього пiдвищиться загальний тонус i покращиться настрiй. Порада, отримана вiд близького друга, допоможе знайти вихiд зi складної ситуацiї. У середу ваш успiх залежатиме вiд зацiкавленостi в результатi i готовностi проявити iнiцiативу. У четвер ви блискуче впораєтеся з тягарем проблем. П`ятниця може принести несподiвану свободу дiй, про яку доведеться пошкодувати, – тримайте себе в руках. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 8.

Риби (20.02-20.03)

Цього тижня варто зайнятися своєю зовнiшнiстю: це хороший час для оновлення iмiджу. Може з`явитися маса охочих стати вам другом – про всяк випадок не допускайте їх до себе занадто близько. У понедiлок натиск i енергiя можуть дати гiдний результат. У вiвторок, радiючи успiшним дiям, ви можете прийняти недостатньо продумане рiшення. Деяка пiдозрiлiсть i недовiрливiсть в середу буде цiлком доречна, оскiльки вашi таємнi недоброзичливцi можуть будувати плани проти вас. Сприятливi днi: 10; несприятливi: немає.