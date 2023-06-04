У Кременчуці швейцарські фахівці навчатимуть 20 майстрів профтехосвіти готувати по меню Клопотенка

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Ці майстри отримають сертифікати і зможуть навчати інших – кухарів шкіл та садочків по всій області

На базі Регіонального центру професійно-технічної освіти №1, що на проспекті Лесі Українки №4, навчатимуть готувати страви з оновленого шкільного меню. Про це повідомляє пресслужба мерії. Меню для шкільних їдалень розробив у 2021 році український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Участь у навчанні візьмуть 20 майстрів виробничого навчання закладів профтехосвіти Кременчука, Полтави, Гадяча і Решетилівки. Їх навчатимуть швейцарські фахівці на сучасному обладнанні. Вже в липні, після завершення навчання, майстри отримають сертифікати і зможуть навчати інших – кухарів шкіл та садочків. Надалі тренінги планують провести для усіх навчальних закладів області.

Ініціатива реалізовується в рамках проєкту School Chef’s Training Hubs Development. Пілотні проєкти, крім Полтавщини, діятимуть у Тернопільській та Одеській областях.