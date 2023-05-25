Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п'ятницю, 26 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Вадима Пугачова, 6Д;

вул. Партизанська;

вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Бахмацький, 1-20, 20Б;

вул. Карпенка-Карого, 2-60;

вул. Кохнівська, 2/1-62;

пров. Кохнівський, 3, 3А;

пров. Межовий, 1-30;

вул. Салганна, 3-65.

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):