Патрульні поліцейські на блокпосту в Кременчуці виявили містянина, якого розшукують рідні

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 344

Вчора, 16 травня, на блокпосту увагу патрульних поліцейських привернув громадянин, який поводився розгублено. Після перевірки виявилось, що чоловіка розшукують рідні.

Про це повідомила Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Фейсбуці.