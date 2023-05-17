Патрульні поліцейські на блокпосту в Кременчуці виявили містянина, якого розшукують рідні

Вчора, 16 травня, на блокпосту увагу патрульних поліцейських привернув громадянин, який поводився розгублено. Після перевірки виявилось, що чоловіка розшукують рідні.
Про це повідомила Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Фейсбуці.
— Пильність інспекторів не підвела, адже, перевіряючи дані 45-річного чоловіка — охоронці порядку встановили, що його розшукують рідні. На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин та сповіщення рідних.
Друзі, будьте уважними до своїх рідних, особливо дітей та людей літнього віку. Якщо хтось із ваших рідних загубився, не зволікайте, одразу телефонуйте на 102, — йдеться у повідомленні.
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