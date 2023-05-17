Молодь Кременчука запрошують в «Екошколу», заняття триватимуть тиждень

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 165

Молодь Кременчука запрошують в «Екошколу». Про це повідомляє молодіжний парламент нашого міста.

«Екошкола» — це проєкт для тих, хто хоче більше дізнатись про тему «Еко», розвинути у себе критичне мислення, познайомитись з людьми, які живуть у цій сфері, та застосувати свої теоретичні знання на практиці. Якщо ти хочеш стати «екофрендлі» та дізнатись більше про цей напрямок, то долучайся.

До участі у проєкті буде запрошена обмежена кількість учасників віком від 14 до 24 років. Проєкт триватиме з 26 червня до 3 липня. На тебе чекає тиждень різноманітних занять. Зустрічі будуть кожен день з 10.00 до 14.00. Участь у проєкті безкоштовна.

Дедлайн подачі анкет — 16 червня 20.00. Заповнюй анкету за посиланням.