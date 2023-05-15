З яких країн українці тисячами повертаються додому, а до яких все ще їдуть за прихистком

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 663

Статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користувалися 3,9 млн біженців з України

Кількість українців із тимчасовим захистом у Європі поступово зменшується. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.

У яких країнах найбільший відтік отримувачів прихистку, повідомляє з посиланням.

За даними сайту Євростату, на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користувалися 3,9 млн біженців з України. У лютому їх число сягало 4 млн.

Наразі найбільше наших громадян залишаються у Німеччині — 1 067 755 осіб, що складає 27% від усіх українських біженців у Європі). На другому місці Польща (976 575 осіб — 25%) та Чехія (325 245 осіб — 8%).

При цьому кількість тих, хто користувався тимчасовим захистом в ЄС, із кінця лютого 2023 зменшилася на 3%, або 116 930 людей – саме стільки українських біженців зняли з обліку упродовж березня 2023 року.

Найбільше українці скасовували свій статус тимчасового захисту:

у Чехії (122 585 осіб, або 27%);

у Швеції (23 635 осіб, або 49%);

у Польщі (17 180 осіб, або 2%).

Деякі країни навпаки прийняли нових біженців з України. Більшу кількість статусів тимчасового захисту порівняно з лютим надали такі країни:

Німеччина — 33 125 осіб;

33 125 осіб; Італія — 7 430 осіб;

7 430 осіб; Румунія — 6 640 осіб.

Варто зазначити, що найбільша частка українських біженців у співвідношенні до місцевого населення (2-3%) живуть у Чехії, Естонії, Польщі, Литві, Болгарії.