З яких країн українці тисячами повертаються додому, а до яких все ще їдуть за прихистком

Кількість українців із тимчасовим захистом у Європі поступово зменшується. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.
У яких країнах найбільший відтік отримувачів прихистку, повідомляє з посиланням.
За даними сайту Євростату, на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користувалися 3,9 млн біженців з України. У лютому їх число сягало 4 млн.
Наразі найбільше наших громадян залишаються у Німеччині — 1 067 755 осіб, що складає 27% від усіх українських біженців у Європі). На другому місці Польща (976 575 осіб — 25%) та Чехія (325 245 осіб — 8%).
При цьому кількість тих, хто користувався тимчасовим захистом в ЄС, із кінця лютого 2023 зменшилася на 3%, або 116 930 людей – саме стільки українських біженців зняли з обліку упродовж березня 2023 року.
Найбільше українці скасовували свій статус тимчасового захисту:
Деякі країни навпаки прийняли нових біженців з України. Більшу кількість статусів тимчасового захисту порівняно з лютим надали такі країни:
Варто зазначити, що найбільша частка українських біженців у співвідношенні до місцевого населення (2-3%) живуть у Чехії, Естонії, Польщі, Литві, Болгарії.
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